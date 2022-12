Estas telas no pierden su color ni su suavidad con el sol y la intemperie

Estas telas acrílicas –de colores vivos– se fabrican con fibras tintadas en su interior, lo que les permite durar por años. Además, su textura suave no es común en estos productos desarrollados para exteriores.

El mobiliario exterior debe cumplir con características específicas que le permitan resistir las inclemencias de la intemperie. En ese sentido, las telas que se utilicen son parte fundamental y ayudarán a determinar si el mueble va a pasar la prueba del tiempo.

Además, según explica Alessia Valente, responsable del departamento de Diseño y Comunicación de Agora –marca líder de textiles con base en Barcelona, España–, “el tejido no es solo un producto, sino un conjunto de valores, porque le proporciona una experiencia directa al usuario, es lo que toca, ve y siente”.

Las telas de esta marca son distribuidas en Colombia exclusivamente por Art Home Textil. Tienen dos características que las diferencian de otras: resistencia de color y versatilidad. La primera se logra con un material ciento por ciento acrílico y, sobre todo, con la técnica de teñido. Los textiles de Agora están teñidos en masa. Es decir, se incorpora el color cuando se fabrica la fibra y, por tanto, cada hilo está impregnado de pigmento incluso en su interior.

Eso les permite resistir el sol y la lluvia de los variados climas de nuestro país, sin que el color se deteriore en lo más mínimo lo que convierte a estos tejidos en una opción perfecta para muebles exteriores.

Color y resistencia en Art Home Textil

“Por lo general, estas telas ofrecen colores pálidos porque así se nota menos el desgaste, pero los que propone Agora son completamente vivos –perfectos para el trópico, por ejemplo– y mantienen el tono por siempre”, apunta Valente. Incluso tienen diseños con patrones y figuras.

Por otro lado, la versatilidad mencionada tiene que ver con la textura tan fina y aterciopelada de estos textiles. Tanto así, que también se pueden usar para muebles interiores. Esto es atípico en un material con una resistencia pensada para exteriores, porque suelen ser duros, acartonados, “con un tacto que simula el plástico, y cuando es algodón, se deteriora hasta el punto de rasgarse en muchos casos”.

De hecho, el producto es de tan alta calidad que ofrece una garantía de cinco años contra el deterioro del color. Son telas hechas para durar mucho tiempo, encaminadas hacia un propósito de sostenibilidad que empieza desde su producción y que se extiende hasta su mantenimiento, que no requiere de mayor esfuerzo.

La razón es que este material repele la suciedad y los hongos incluso estando a la intemperie. Los muebles tapizados con estos textiles no necesitan cubrirse con forros ni guardarse a la sombra cuando no están en uso. Por eso misma repelencia, son fáciles de asear y como el color no se deteriora incluso se pueden limpiar con cloro sin que se manchen.

Disponibilidad y varierdad

Adquirir las telas de Agora en Art Home Textil tiene, por otro lado, varias ventajas. Una de ellas es la disponibilidad inmediata del producto. No hay que importarlo de España porque tienen inventario en Colombia. También, la posibilidad de comprar grandes cantidades, como para un proyecto de hotel o una casa de descanso, o unos pocos metros de tela para tapizar los muebles de la sala.

En cualquier caso, vale la pena conocer sus más de veinte colecciones –presentes en más de setenta países–. Pueden usarse en diferentes tendencias de decoración, acordes con los climas de nuestra región.

Para más información: www.arthometextil.com.co