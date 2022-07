Elegancia nórdica con un toque especial: así es el Hotel Torni, en Finlandia

El rediseño interior de los espacios públicos del Hotel Torni, en Finlandia, es un homenaje a la elegancia y la tradición.

Desde su creación en 1931, las trece plantas del Hotel Torni han convertido al edificio en un hito destacado de la ciudad de Helsinki. En 2018 se llevó a cabo una reforma integral del hotel. La firma Fyra fue la responsable del interiorismo del restaurante, los bares y la zona de recepción.

La historia del edificio icónico guió la formación del concepto de diseño. El objetivo era crear elementos sorprendentes, pero elegantes, que respetaran la arquitectura original y los valores históricos del edificio. Como resultado, los espacios de bar y restaurante deleitan con sus atmósferas individuales y distintivas.

El Hotel Torni tiene historia como lugar de encuentro de varias personas influyentes de la cultura finlandesa. Eso se refleja en el ambiente bohemio de los bares y el restaurante.

En un proyecto de arte realizado junto con la renovación, se agregaron nuevas obras de arte a la impresionante colección de arte del Torni. Y se mezclaron con buen gusto diferentes estilos y períodos.

En el piso 13 del Hotel Torni, al final de una estrecha escalera de caracol, se encuentra el legendario Ateljee Bar, que ofrece vistas en cuatro direcciones diferentes sobre los tejados de Helsinki.

El bar Ateljee se amplió durante la renovación del espacio de gabinetes del piso 12. Esto le dio una conexión de ascensor, lo que aumentó la accesibilidad del bar y aumentó la cantidad de asientos para los clientes. Los materiales para el bar de la azotea se eligieron no para competir con las impresionantes vistas, sino para maximizarlas a través de superficies espejadas.

El restaurante OR, ubicado en el nivel de la calle del edificio, presenta una superposición de diferentes estilos y un uso audaz del color que crea una atmósfera bohemia con el arte en el centro.

El American Bar fue restaurado a su ubicación original bajo la cúpula en el centro del hotel, cuya forma se refleja en la nueva barra del bar. El ambiente oscuro y elegante del bar se ve realzado por las lámparas de Paavo Tynell.

Vea tambien: Eternit celebra 80 años de evolución

Sobre Fira

Fundada en 2010, Fyra es una de las agencias de diseño de interiores líderes en Finlandia. Está especializada en entornos de trabajo, espacios de retail, hotelería y restauración, así como en diferentes conceptos y proyectos transversales.

Se ha posicionado como un actor responsable y proactivo en la industria. Fyra crea entornos de alta calidad que mejoran el bienestar humano.

Fyra fue seleccionada como la Mejor Firma de Diseño de Interiores de Architizer A+Awards 2022, así como el Dezeen Awards 2021 Interior Design Studio of the Year, y la Interior Architecture Agency of the Year 2020, el reconocimiento más alto en el campo en Finlandia, otorgado por la Asociación Finlandesa de Arquitectos de Interiores (SIO).