Hotel Panorama: la historia de un edificio ‘patas arriba’ en Eslovaquia

Este icónico edificio, el Hotel Panorama, fue diseñado por el arquitecto checo Zdeněk Řihák e inaugurado en 1970. Hoy es un referente.

Este particular hotel en las montañas eslovacas de Tatra está construido ‘al revés’. Los pisos del Hotel Panorama van aumentando su tamaño proporcionalmente con la altura de la construcción, lo que le da al edificio un aspecto de pirámide invertida que desafía las leyes de la física.

Aunque parece una estructura del futuro, fue construida hace más de 50 años. El Hotel Panorama se erigió entre 1966 y 1969, y fue inaugurado un año después, en el Campeonato Mundial de Esquí en 1970.

El encargado de su diseño fue el arquitecto checo Zdeněk Řihák (1924 – 2006), cuya obra, no muy extensa pero sí icónica y contundente, se reconoce por el estilo vanguardista. Esto es fácil de apreciar en este edificio, en el que el diseño representó varios retos estructurales.

Ese aspecto futurista era muy pertinente porque este edificio hacía parte de un proyecto con miras hacia el mañana: la construcción de un nuevo pueblo al norte de Eslovaquia que fungiría como centro de esquí. Štrbské Pleso se empezaba a componer en las montañas de Tatra.

El hotel está constituido por dos volúmenes. El primero es un largo edificio rectangular que funciona como base del segundo, la estructura escalonada que se ensancha hacia la cima.

Originalmente, la fachada era de hormigón en bruto, lo que le daba un aspecto más tosco e impactante. Así lo proponía el arquitecto Řihák. Hoy, la fachada está cubierta por pintura y revestimientos que se acoplan más a la estética contemporánea.

Slightly obsessed with the Panorama Resort in Strbske Pleso, Slovakia after spotting it on the cover of Molchat Doma’s Etazhi LP. Designed by Zdeněk Řihák for the 1970 World Ski Championships, it still looks pretty spectacular todayhttps://t.co/0YPEQ2I5d4 pic.twitter.com/HjhOa7OEDb