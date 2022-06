Estos son los mejores acabados Hi Tech para el hogar de la temporada

Las innovaciones ya no son exclusivas de los electrodomésticos y dispositivos digitales; ahora los materiales para pisos, paredes y baños traen grandes avances que hacen de la casa un lugar más cómodo, moderno y acogedor.

La tecnología toca todos los aspectos de nuestras vidas y el diseño de pisos, paredes y baños no es ajeno a esto. El avance en los acabados arquitectónicos de obra blanca es ejemplo de ello, y por eso la compañía Decorceramica presenta cuatro desarrollos en materia de diseño interior y exterior.



Tecnología InOut: interior y exterior son uno solo

Esta se deriva del concepto indoor outdoor, que invita a interconectar los espacios internos y externos a través del diseño para crear una percepción de continuidad. Por ejemplo, el mismo piso se puede instalar tanto adentro como afuera debido a que incorpora “una tecnología que permite tener sobre una misma superficie porcelánica un acabado resistente al deslizamiento y también uno mate; el producto no es más rugoso y no requiere mantenimiento adicional”, explica Carolina Carillo, gerente de revestimientos duros de la compañía. Esto es perfecto para el estilo total look.

K-Bright, el brillo ideal

La firma pasa de los pisos brillantes a los superbrillantes. Estos tienen un 90 % de brillo añadido, si se comparan con los pavimentos brillantes convencionales. Lo anterior permite que los ambientes donde se instalen ganen luminosidad, percepción de amplitud e ilusión de limpieza. Asimismo, los detalles del producto se notan más, como en los marmolizados, que destacan la expresividad de las vetas.

Vea tambien: Un nuevo proyecto residencial como ningún otro en el norte de Bogotá

Ecológicamente decorativa

Los pisos laminados OrganicPro, con tecnología ORCA, están fabricados con materiales antibacterianos, ciento por ciento renovables y amables con el medioambiente. Su cuerpo HDF –High Density Fiber– recubierto ofrece una alta resistencia al uso exigente –tráfico comercial alto– y al contacto con el agua hasta por 100 horas. Por otra parte, no se decoloran por efecto de la luz y tienen superficie antirrasguños –pensados para hogares con mascotas–. En el apartado estético imitan los listones de madera natural.



Seguridad en el hogar

De la responsabilidad del autocuidado nacen los productos safe for health, entre los que se encuentran los sanitarios con sensor –tecnología less touch–, así como las griferías y los dispensadores de jabón que se activan mediante un detector de movimiento que asimila los gestos de la mano. Más que piezas tecnológicas son avanzados equipos para baños residenciales y comerciales, dotados con dispositivos altamente sensibles que le evitan a la persona entrar en contacto con superficies potencialmente riesgosas, tal como lo exige la nueva realidad.

Lea más en nuestra sección de arquitectura.