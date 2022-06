El sorprendente diseño de un colegio como ningún otro en Shenzhen, China

Las conexiones con la naturaleza fomentan la creatividad y promueven nuevos modos de pensar. Uno de los principales objetivos del proyecto era crear un entorno íntimo para la enseñanza que conectara a los estudiantes con el mundo natural más allá del emplazamiento. La densa verticalidad del vecindario que rodea el emplazamiento hizo que este objetivo fuera aún más acuciante: el deseo de crear oportunidades para que los estudiantes y los profesores interactúen con la naturaleza es una fuerza impulsora del diseño, lo que llevó al equipo de diseño a crear una escuela horizontal y de baja densidad.

La Escuela de Idiomas Extranjeros de Nanshan (NFLS) es un campus de 54.000 m2 de educación primaria y secundaria que incluye aulas ordinarias y especiales, una biblioteca, un gimnasio, una piscina cubierta, un auditorio y un dormitorio para el profesorado, así como comedores y patios de recreo específicos. Situado en el distrito de Nanshan de Shenzhen, el campus de la NFLS representa la pieza final de un proceso de reurbanización de una década de duración en el que se transformó una aldea urbana condensada en una ciudad vertical contemporánea. Rodeado de urbanizaciones de alta densidad y torres comerciales, el principal reto del proyecto era regenerar una condición urbana rota por el desarrollo contemporáneo.

Las conexiones con la naturaleza fomentan la creatividad y promueven nuevos modos de pensar. Uno de los principales objetivos del proyecto era crear un entorno íntimo para la enseñanza que conectara a los estudiantes con el mundo natural más allá del emplazamiento. La densa verticalidad del vecindario que rodea el emplazamiento hizo que este objetivo fuera aún más acuciante: el deseo de crear oportunidades para que los estudiantes y los profesores interactúen con la naturaleza es una fuerza impulsora del diseño, lo que llevó al equipo de diseño a crear una escuela horizontal y de baja densidad.

El campus de la NFLS está concebido como un amplio jardín horizontal que contrasta con el entorno urbano denso y vertical al que sirve. La escuela rompe intencionadamente la distinción entre edificio y espacio abierto para crear un híbrido lineal que incluye espacios cerrados, zonas semicerradas y espacios verdes abiertos. Esta composición de baja altura permite a la escuela crear un oasis abierto dentro de una comunidad residencial densamente poblada que permite a los estudiantes moverse sin problemas entre el interior y el exterior. Esto permite a la escuela crear una vibrante vida en el campus y restablecer una conexión con la naturaleza dentro del emplazamiento.

El solar del proyecto tiene una pendiente natural. La esquina sureste es baja y se inclina hacia el noroeste. El diseño de Link-Arc se adapta a la topografía existente. Los volúmenes más grandes del programa (gimnasio, piscinas, comedores y auditorio) están enclavados en la pendiente. Estos volúmenes crean plataformas aterrazadas por encima que forman un nuevo plano de tierra dedicado a espacios de enseñanza y áreas de juego. Esto permite disponer los espacios docentes de forma lineal, sin necesidad de desarrollar el edificio en vertical.

Vea tambien: Catemar inaugura su nuevo centro de experiencias en Bogotá

Estrategia II: Entrelazar el jardín

La naturaleza lineal de los volúmenes docentes crea muchas posibilidades arquitectónicas. Estos volúmenes serpentean a lo largo del solar, dividiéndose a la perfección para crear seis patios únicos, que sirven como enclaves semiprivados para la enseñanza y el juego. Cada patio tiene un título único: Patio de entrada, Patio de reunión, Patio de la escuela primaria, Patio de la escuela media, Patio deportivo y Patio de recreo. Cada espacio abierto está diseñado con un tema espacial y una estrategia arquitectónica adecuada a su uso previsto. El techo continuo sobre la planta baja está pintado de naranja, unificando los espacios abiertos del campus y creando una zona pública protegida que da acceso a todos los espacios del proyecto, respondiendo así al clima lluvioso de Shenzhen.

Para conectar aún más los espacios educativos con el exterior, las barras lineales de las aulas están escalonadas en secciones. De este modo se crean terrazas exteriores que sirven de pasillos principales de circulación, y también se garantiza que todos los espacios docentes tengan acceso a la luz solar y a las vistas. El movimiento sinuoso de las barras de las aulas genera una serie de espacios exteriores interconectados que se adaptan a las necesidades de cada área docente. Los patios alargados de la escuela especializada y la escuela media se convierten en patios cerrados y protegidos para la escuela primaria y la biblioteca, o por el contrario, se abren en amplios terrenos utilizados para actividades físicas.

Estrategia III: Sección delgada/Innovación ecológica

El proyecto de la NFLS rompe intencionadamente con los principios convencionales de diseño de escuelas que suelen dividir un emplazamiento en edificios y zonas funcionales, optando en su lugar por una organización seccional que maximiza el acceso a la luz y las vistas de cada aula. Esta estrategia permite múltiples variaciones seccionales y crea diversas condiciones espaciales para la recreación, la interacción y la educación.

Link-Arc realizó numerosos estudios de diseño para optimizar la respuesta del edificio al clima cálido y húmedo de Shenzhen. La organización escalonada de las barras de las aulas permite que cada una de ellas tenga acceso a la luz, mientras que la disposición de las aulas con una sola carga favorece la ventilación natural. El tratamiento de la fachada del edificio también sirve para maximizar la respuesta climática del edificio. Las fachadas del norte están definidas por vidrios de alto rendimiento y ventanas operables. Las fachadas que dan al este cuentan con dispositivos arquitectónicos de sombreado que minimizan la ganancia de calor solar. Las zonas orientadas al sur y al oeste incorporan elementos de sombreado y pantallas de aluminio perforado.

Para mitigar la escorrentía de las aguas pluviales, los espacios públicos del edificio están pavimentados con ladrillos permeables, mientras que los tejados están plantados con sedum (esto tiene el efecto adicional de minimizar la ganancia de calor en el tejado). Los paneles solares del tejado proporcionan hasta 2.000 MWh de energía limpia al año. Gracias a estas estrategias tecnológicas y de diseño, el proyecto NFLS ha sido el primer proyecto de escuela obligatoria del sur de China en recibir la certificación GBEL de tres estrellas.

Ficha técnica

Duración del proyecto: 2014-2018

Superficie del edificio: 54.200 m2

Cliente: China Resources Land, Ltd

Arquitecto jefe: Yichen Lu

Arquitecto jefe de interiores: Yichen Lu

Director del proyecto: Razvan Voroneanu, Chunqi Fang, Shiqi Li, Wen Zhu

Equipo del proyecto: Hyunjoo Lee, Dongyul Kim, Kenneth Namkung, Hyungsun Choi, Ching-Tsung Huang, Yihong Deng, Yoko Fujita, Simeng Qin, Qingyue Gao, Viviana Wang, Mariarosa Doardo, Jialin Yuan, Wenyun Qian, Xinhui Wen

Arquitecto e ingeniero de registro: Instituto de Diseño e Investigación Arquitectónica de la Provincia de Guangdong

Documento de construcción de interiores: Shenzhen Ruihe Decoration Engineering Co., Ltd.

Diseñador del paisaje: Lab D+H

Arquitecto paisajista de registro: Shenzhen Landscape

Consultor estructural: Yoshinori Nito Engineering & Design PC

Consultor del muro cortina: EFC Engineering

Consultor de iluminación: Ning Field Lighting Design

Consultor de construcción ecológica: Instituto de Investigación de la Construcción de Shenzhen

Director de la construcción: Yuanda International Engineering Management Consult Co., LTD

Contratista general: China Resources Construction Corp.